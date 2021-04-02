В центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от коронавируса за два дня

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, позволяющую за два дня обновить вакцину от коронавируса в случае возникновения мутации. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», — цитирует Гинзбурга «РИА Новости».

Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли проводить все фазы испытаний новой вакцины или достаточно провести испытания на ограниченной выборке до 100 человек.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» может быть эффективнее первичной.

Ольга Плешкова