Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о разработке белорусской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на его пресс-службу.



Документ предполагает комплекс мероприятий по разработке препарата в 2021-2023 годах. Еще он утверждает сроки проведения доклинических и клинический испытаний. Разработкой вакцины займутся Министерство здравоохранения Белоруссии и Национальная академия наук (НАН). Их обеспечат всем необходимым оборудованием и комплектующими.

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Ранее Лукашенко поручал своим ученым и медикам сделать «лучшую в мире» вакцину от коронавируса. Своя вакцина для Беларуси — дело чести, утверждал он, а превосходство ее над теми, что делают в других странах, основывается на том, что сделают препарат «не на голом месте».

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал это смелое заявление белорусского лидера. Учитывая, что в Беларуси уже началось промышленное производство «Спутника V», ученый сообщил: «Так они же берут нашу вакцину. Конечно, лучшую в мире».

Маргарита Головатенко