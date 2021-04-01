Россия возобновила формальное авиасообщение с несколькими странами

Фото: Максим Платонов

Полететь из России с 1 апреля формально можно в Германию, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэлу, Сирию и Шри-Ланку. Об этом сообщает ТАСС.

Пока ни одна отечественная компания не сообщала о своих планах возобновить рейсы. По информации замдиректора Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиза Набизода, таджикистанская Somon Air и российская Utair будут выполнять полеты с сегодняшнего дня. Стоит отметить, что прибывающим в страну нужно будет пройти двухнедельный карантин. В Узбекистан нужен только 72-часовой ПЦР-тест.

В Германию запрещен въезд для туристов. Только граждане ЕС или еще нескольких стран могут пересечь границу. Россияне смогут попасть в Германию только по рабочей, учебной визе или с видом на жительство. Кроме того, туристам нельзя въехать в Венесуэлу.

Шри-Ланка открыта для туристов, но для поездки необходимо будет сдать ПЦР-тест, также сделать еще два теста после прилета. Первые 14 дней остановиться можно только в определенных отелях. Для получения визы нужны: оплаченный ПЦР-тест, страховка от коронавируса и забронированный отель.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании готовятся начать отмену чартеров в ОАЭ с 28 марта из-за разногласий авиавластей РФ и ОАЭ.

