Второй укол от COVID-19 и лыжные гонки: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 8 февраля

Сегодня сразу двое глав районов Татарстана получили второй укол вакцины «Спутник V». От коронавируса привились глава Чистопольского района Дмитрий Иванов и глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин рассказал о прошедшей гонке «Лыжня Татарстана». Он поблагодарил всех участников и поздравил победителей. При этом количество вышедших на лыжню не указано, как и имена лучших спортсменов.

Арский район плавно переходит от Года театра к Году родного языка. По крайней мере об этом сообщает глава района Ильшат Нуриев.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поделился снимками с обычного и для стороннего наблюдателя скучного заседания райсовета. Но экс-министр образования РТ не был бы собой если даже с протокольного мероприятия не выложил нестандартные фото.

За зимний пейзаж сегодня вновь отвечает Альберт Рахматуллин. Глава Кайбицкого района утром вновь опубликовал красивое фото зимнего леса.