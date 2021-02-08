Второй укол от COVID-19 и лыжные гонки: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 8 февраля
Сегодня сразу двое глав районов Татарстана получили второй укол вакцины «Спутник V». От коронавируса привились глава Чистопольского района Дмитрий Иванов и глава Дрожжановского района Марат Гафаров.
Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин рассказал о прошедшей гонке «Лыжня Татарстана». Он поблагодарил всех участников и поздравил победителей. При этом количество вышедших на лыжню не указано, как и имена лучших спортсменов.
Арский район плавно переходит от Года театра к Году родного языка. По крайней мере об этом сообщает глава района Ильшат Нуриев.
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поделился снимками с обычного и для стороннего наблюдателя скучного заседания райсовета. Но экс-министр образования РТ не был бы собой если даже с протокольного мероприятия не выложил нестандартные фото.
За зимний пейзаж сегодня вновь отвечает Альберт Рахматуллин. Глава Кайбицкого района утром вновь опубликовал красивое фото зимнего леса.
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