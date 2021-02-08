В Татарстане не прогнозируется рост числа новых случаев коронавируса в марте

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане не прогнозируется рост числа новых случаев коронавируса в марте:



«Речь идет о том, что у нас эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ традиционно держится до конца марта. Были годы, например 2018-й, когда подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечали в конце февраля — начале марта. Такие годы были, и поэтому мы не исключаем — с учетом того, что на сегодня случаи гриппа пока не выявляются. На сегодня мы готовы к тому, что эпидподъем у нас еще может быть».

Она отметила, что койки резервируются и сохраняются на случай ухудшения ситуации, но это не связано с тем, что будет подъем заболеваемости коронавирусом.

«На сегодня уровень популяционного иммунитета (к коронавирусу) увеличивается, и увеличивается довольно-таки хорошо с учетом того, что вакцинация идет вот такими, уже достаточно широкими темпами», — отметила Авдонина.

Вчера в Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что масочный режим как минимум будет действовать до конца эпидсезона. Авдонина отметила, что в ведомстве будут смотреть, как будет развиваться ситуация до конца марта, а только потом уже принимать решение по снятию ограничений.