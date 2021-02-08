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В Татарстане увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 100

12:11, 08.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 100
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 100. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Количество прививочных пунктов увеличивается. Мы анонсировали, что будет увеличено с 71 пункта. Сегодня мы говорим о 100 прививочных пунктах по Республике Татарстан», — сказал он.

Заявки на вакцинацию сотрудников направили более 25 предприятий Казани. Цифру по Набережным Челнам Жаворонков обещал уточнить.

Напомним, в Татарстане прививку от коронавируса сделали еще 1 375 человек. Всего на сегодняшний день от COVID-19 в республике провакцинировано 21 245 человек. Вторую дозу вакцины от коронавируса в Татарстане получили 5 284 человека, сообщили в республиканском оперштабе.

Использовано на сегодняшний день в республике 26,2% из 81 122 комплектов доз вакцины от COVID-19.

Общество Татарстан
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