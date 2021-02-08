Голикова выделила Татарстан в числе регионов с минимальными показателями заболеваемости COVID-19

В России ситуация с коронавирусом стабилизируется. Татарстан, Чечня, Дагестан, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край — регионы с минимальным уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

В целом в России фиксируется снижение темпов прироста новых случаев COVID-19. За прошедшую неделю, по воскресенье включительно, темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. На сегодняшний день этот показатель составляет 0,4%.

Фото: tatarstan.ru

В Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге при этом фиксируется превышение средних по стране значений суточной заболеваемости коронавирусом в два раза. Нестабильная ситуация наблюдается в Костромской и Псковской областях. В стадии стабильного снижения по COVID-19 сейчас находятся 29 регионов России, передает «Прайм».

В Татарстане за минувшие сутки выявили 82 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в республике заразились 16 720 человек. Прививку от коронавируса сделали 21 245 татарстанцев. Из них 5 284 получили вторую дозу препарата.



Татьяна Леухина