Зеленский объяснил отказ Украины от вакцины «Спутник V»: «Украинцы не кролики»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, никакой официальной информации относительно того, что вакцина дает эффект 90—91%, нет.

«Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», — цитирует его «РИА Новости».

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи заявили о готовности производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине. Они намерены подать документы для ее регистрации.