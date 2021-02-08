В Вануату отпустили трех моряков из Татарстана, совершающих кругосветное путешествие

Троих жителей Татарстана, совершающих кругосветное путешествие, отпустили после двухнедельного карантина в Вануату. Капитан экипажа Алмаз Алеев сообщил «РИА Новости», что морякам вернули все документы: «Мы заправились топливом, продуктами, пресной водой и сегодня выходим на Австралию».

Он отметил, что если из-за ситуации с коронавирусом их не пустят в Австралию, то они пойдут дальше до Индонезии.

Напомним, парусная яхта Milonga вышла из Казани 28 июля 2020 года. Руководит судном 71-летний Алмаз Алеев, мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель Парусной школы Татарстана. Его команда — 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев и 36-летний боцман Виль Сагитов. Они решили совершить кругосветное путешествие на парусной яхте вокруг мыса Доброй Надежды и мыса Горн. Кругосветка приурочена к 100-летию ТАССР: логотип события нанесен на парус, а над яхтой реет флаг Татарстана.

В конце января яхту задержали в Вануату. Она зашла в территориальные воды островного государства, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Но татарстанские яхтсмены не предупредили власти о своем визите. Поэтому полиция Вануату встретила яхту, задержала ее экипаж и отправила в карантин.