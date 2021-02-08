Ученые: причиной пандемии коронавируса могли стать изменения в климате

Фото: Олег Тихонов (архив)

Переселение летучих мышей в Китае на фоне изменения климата привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в том числе эволюционированию и распространению SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета.

В прошлом столетии из-за изменений климата в южную провинцию Китая Юньнань и прилегающие районы Мьянмы и Лаоса эмигрировали более 40 видов летучих мышей, являющихся переносчиками около ста видов коронавируса.

По словам ученных, такое массовое сосредоточение животных в одном регионе значительно повышает риски присутствия, передачи или развития опасных для людей вирусов, пишет «Интерфакс».

Исследование показало, что за последние годы из-за повышения температур, солнечного света и атмосферного углекислого газа популяции летучих мышей выросли в регионах вокруг Центральной Африки, а также в Центральной и Южной Америке.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили «важные улики» в Ухане, куда они отправились, чтобы разобраться в причинах распространения коронавируса.

Татьяна Демина