Роспотребнадзор: если в Татарстан поступит вакцина от Pfizer, то она будет платной

На сегодня в Татарстане вакцины от коронавируса компании Pfizer нет. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В принципе мы не считаем ее какой-либо возможной к применению , поскольку у нас есть две совершенно хорошие, отечественные, прошедшие все периоды испытания и безопасные вакцины, и эти вакцины бесплатные. Вполне возможно, что если будет поступление вакцины от этой компании, то она, скорее всего, будет в числе платных услуг», — отметила она



Авдонина также напомнила, что зарубежные вакцины от гриппа делали в частных клиниках платно.

Ранее СМИ сообщили, что поставок вакцины от коронавируса Pfizer в 2021 году в Россию не ожидается.

Напомним, в Татарстане прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали еще 1 375 человек. Всего на сегодняшний день от COVID-19 в республике провакцинировано 21 245 человек. Вторую дозу вакцины от коронавируса в Татарстане получили 5 284 человека, сообщили в республиканском оперштабе. Использовано на сегодняшний день в республике 26,2% из 81 122 комплектов доз вакцины от COVID-19.