Главное о коронавирусе на 4 февраля: старт вакцинации на КАМАЗе, приостановлены съемки «Фантастических тварей»
Вакцинация идет полным ходом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Всего на 4 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 385 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 12 881 человек, в том числе 69 за минувшие сутки. Умерли за весь период 283 человека.
- В Нижнекамске 10 человек старше 80 лет сделали прививку от СOVID-19, самому старшему из них 88 лет. Пройти вакцинацию от коронавируса планируют 5 160 нижнекамцев, они находятся в листе ожидания. На этой неделе в Нижнекамскую ЦРМБ поступило 2 тыс. доз вакцины от СOVID-19.
- В Татарстане через портал госуслуг РТ на вакцинацию от коронавируса записались 1 212 человек. Такая возможность появилась у татарстанцев в январе. По единому номеру горячей линии 122 в Татарстане на прививку от COVID-19 уже записались 1 866 человек. Помимо подачи заявки на вакцинацию, жители республики интересуются у операторов порядком действий при обнаружении первых симптомов заболевания.
- В Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали две женщины 1933 и 1951 годов рождения и трое мужчин 1940, 1959 и 1966 годов рождения.
- Меры профилактики, направленные против коронавируса, в целом повлияли на распространение заразных инфекций в Татарстане. По данным Роспотребнадзора РТ, республика находится ниже многолетних показателей по таким заболеваниям в два раза (показатель не учитывает ОРВИ и COVID-19). Подробнее — в материале «Реального времени».
- С 4 февраля в Казани стартует добровольная вакцинация от коронавируса водителей и кондукторов троллейбусов и трамваев. Минздрав Татарстана выделил первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП «Метроэлектротранс». Вакцинация пройдет в медицинском кабинете депо. Сейчас составляют список работников, которые хотят привиться.
- В подразделениях КАМАЗа началась вакцинация сотрудников. Прививку делают в заводских медпунктах на заводе двигателей и в научно-техническом центре фельдшеры из городских поликлиник. В целом вакцину хотят получить около 3 500 человек с КАМАЗа.
- В республиканском управлении Роспотребнадзора призвали критически относиться к предложениям в интернете по поводу продажи «ковидных паспортов», поскольку такой документ не может продаваться в Сети.
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что вакцина от коронавируса не защищает от заболевания, а защищает от осложнений и летальных исходов, которые, в свою очередь, зависят от внешних факторов. По ее словам, поэтому масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.
Вакцина — халяльна
За последние сутки в России выявили 16 714 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 546 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 917 918 человек, а выздоровевших — до 3 389 913 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 521 человека. За весь период в России от коронавируса умерли 75 205 человек.
За последние сутки в России проведено более 382 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 626,2 тыс. человек.
- Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что некоторые люди не заболевают COVID-19, поскольку до этого уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. По его словам, наличие в организме антител говорит о том, что организм уже встречался с возбудителем болезни.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам продолжать соблюдать меры профилактики, несмотря на снижение темпов распространения коронавируса. По словам представителя ВОЗ, в целях предотвращения распространения коронавируса соблюдать гигиену, масочный режим должны подавляющее большинство жителей страны.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в Евросоюзе решение по одобрению вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть принято в этом месяце или начале марта.
- Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создали «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2». В Росстандарте утвердили его. Там полагают, что это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю», то есть образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты и отслеживать мутации вируса в окружающей среде.
- Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова профессор Александр Кислов рассказал, что введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле. Наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов. Это произошло по причине того, что из-за локдауна стало меньше движения и, как следствие, выбросов парниковых газов атмосферу.
- Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе. Зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов сообщил, что, по предварительным данным, ничего запрещенного с точки зрения ислама в вакцине нет.
«Карантинные отели» в Британии
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 104 389 724 человек, 2 268 691 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 554 794). На второй строчке — Индия (10 790 183), на третьей — Бразилия (9 339 420), на четвертой — Великобритания (3 882 972). Россия занимает пятое место (3 858 367, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (450 681). За ними следуют Бразилия (227 563), Мексика (161 240) Индия (154 703) и Великобритания (109 547).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе публикации результатов ее исследования в научном журнале The Lancet. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, публикация, говорящая об эффективности вакцины, приветствуется в организации. Эффективность препарата оценивается в 91,6%.
- Власти Великобритании объявили о намерении ужесточить «антиковидные» ограничения. В ближайшие недели в стране появятся «карантинные отели». Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок заявил, что ужесточение правил въезда в страну, которое уже обсуждали, состоится. Он поддержал необходимость отправляться за свой счет в данные отели на 10 дней.
- Съемки третьего фильма киносерии «Фантастические твари и где они обитают» были прерваны после того, как один из актеров заболел COVID-19. Есть основания полагать, что «незаменимый участник актерского состава» инфицирован южноафриканским штаммом коронавируса. Киностудия Warner Bros. пока не комментирует эту информацию. Съемки, проходившие до недавнего времени, остановлены и пока никому неизвестно, когда они возобновятся.
- Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt написал, что Россия смогла удивить Запад вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, Россия после запуска Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли в 1957 году «почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения».
- Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении санитарными властями провинции Гуандун генома возбудителя COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов, аттестованных для экспорта в Китай. Сейчас в китайских портах — очереди на проверку и отгрузку замороженных продуктов. Там подозревают, что вирус попадает в страну вместе с импортной продукцией.
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