Главное о коронавирусе на 4 февраля: старт вакцинации на КАМАЗе, приостановлены съемки «Фантастических тварей»

Вакцинация идет полным ходом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Всего на 4 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 385 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 12 881 человек, в том числе 69 за минувшие сутки. Умерли за весь период 283 человека.

В Нижнекамске 10 человек старше 80 лет сделали прививку от СOVID-19, самому старшему из них 88 лет. Пройти вакцинацию от коронавируса планируют 5 160 нижнекамцев, они находятся в листе ожидания. На этой неделе в Нижнекамскую ЦРМБ поступило 2 тыс. доз вакцины от СOVID-19.

В Татарстане через портал госуслуг РТ на вакцинацию от коронавируса записались 1 212 человек. Такая возможность появилась у татарстанцев в январе. По единому номеру горячей линии 122 в Татарстане на прививку от COVID-19 уже записались 1 866 человек. Помимо подачи заявки на вакцинацию, жители республики интересуются у операторов порядком действий при обнаружении первых симптомов заболевания.

В Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали две женщины 1933 и 1951 годов рождения и трое мужчин 1940, 1959 и 1966 годов рождения.

Меры профилактики, направленные против коронавируса, в целом повлияли на распространение заразных инфекций в Татарстане. По данным Роспотребнадзора РТ, республика находится ниже многолетних показателей по таким заболеваниям в два раза (показатель не учитывает ОРВИ и COVID-19). Подробнее — в материале «Реального времени».

В Нижнекамске 10 человек старше 80 лет сделали прививку от СOVID-19. Фото: mos.ru

С 4 февраля в Казани стартует добровольная вакцинация от коронавируса водителей и кондукторов троллейбусов и трамваев. Минздрав Татарстана выделил первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП «Метроэлектротранс». Вакцинация пройдет в медицинском кабинете депо. Сейчас составляют список работников, которые хотят привиться.

В подразделениях КАМАЗа началась вакцинация сотрудников. Прививку делают в заводских медпунктах на заводе двигателей и в научно-техническом центре фельдшеры из городских поликлиник. В целом вакцину хотят получить около 3 500 человек с КАМАЗа.

В республиканском управлении Роспотребнадзора призвали критически относиться к предложениям в интернете по поводу продажи «ковидных паспортов», поскольку такой документ не может продаваться в Сети.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что вакцина от коронавируса не защищает от заболевания, а защищает от осложнений и летальных исходов, которые, в свою очередь, зависят от внешних факторов. По ее словам, поэтому масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.

Масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона. Фото Ильи Репина

Вакцина — халяльна

За последние сутки в России выявили 16 714 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 546 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 917 918 человек, а выздоровевших — до 3 389 913 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 521 человека. За весь период в России от коронавируса умерли 75 205 человек.



За последние сутки в России проведено более 382 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 626,2 тыс. человек.



Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что некоторые люди не заболевают COVID-19, поскольку до этого уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. По его словам, наличие в организме антител говорит о том, что организм уже встречался с возбудителем болезни.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам продолжать соблюдать меры профилактики, несмотря на снижение темпов распространения коронавируса. По словам представителя ВОЗ, в целях предотвращения распространения коронавируса соблюдать гигиену, масочный режим должны подавляющее большинство жителей страны.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в Евросоюзе решение по одобрению вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть принято в этом месяце или начале марта.

Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создали «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2». В Росстандарте утвердили его. Там полагают, что это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю», то есть образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты и отслеживать мутации вируса в окружающей среде.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова профессор Александр Кислов рассказал, что введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле. Наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов. Это произошло по причине того, что из-за локдауна стало меньше движения и, как следствие, выбросов парниковых газов атмосферу.

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе. Зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов сообщил, что, по предварительным данным, ничего запрещенного с точки зрения ислама в вакцине нет.

«Карантинные отели» в Британии



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 104 389 724 человек, 2 268 691 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 554 794). На второй строчке — Индия (10 790 183), на третьей — Бразилия (9 339 420), на четвертой — Великобритания (3 882 972). Россия занимает пятое место (3 858 367, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (450 681). За ними следуют Бразилия (227 563), Мексика (161 240) Индия (154 703) и Великобритания (109 547).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе публикации результатов ее исследования в научном журнале The Lancet. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, публикация, говорящая об эффективности вакцины, приветствуется в организации. Эффективность препарата оценивается в 91,6%.

Власти Великобритании объявили о намерении ужесточить «антиковидные» ограничения. В ближайшие недели в стране появятся «карантинные отели». Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок заявил, что ужесточение правил въезда в страну, которое уже обсуждали, состоится. Он поддержал необходимость отправляться за свой счет в данные отели на 10 дней.

Съемки третьего фильма киносерии «Фантастические твари и где они обитают» были прерваны после того, как один из актеров заболел COVID-19. Есть основания полагать, что «незаменимый участник актерского состава» инфицирован южноафриканским штаммом коронавируса. Киностудия Warner Bros. пока не комментирует эту информацию. Съемки, проходившие до недавнего времени, остановлены и пока никому неизвестно, когда они возобновятся.



Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt написал, что Россия смогла удивить Запад вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, Россия после запуска Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли в 1957 году «почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения».

Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении санитарными властями провинции Гуандун генома возбудителя COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов, аттестованных для экспорта в Китай. Сейчас в китайских портах — очереди на проверку и отгрузку замороженных продуктов. Там подозревают, что вирус попадает в страну вместе с импортной продукцией.

Маргарита Головатенко