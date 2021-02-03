Более 1,2 тыс. человек записались на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг Татарстана

В Татарстане через портал госуслуг РТ на вакцинацию от коронавируса записались 1 212 человек. Такая возможность появилась у татарстанцев в январе.

По единому номеру горячей линии 122 в Татарстане на прививку от COVID-19 на сегодняшний день записались 1 866 человек, сообщает пресс-служба Минцифры республики. Помимо подачи заявки на вакцинацию, жители республики интересуются у операторов порядком действий при обнаружении первых симптомах заболевания.

Напомним, в январе на портале и в мобильном приложении госуслуг РТ стала доступна запись на прививку от коронавируса: на стартовой странице необходимо нажать баннер «Бесплатная вакцинация от COVID-19» или выбрать услугу «Запись к врачу». Для записи на вакцинацию необходимо лишь указать полис ОМС (если ранее он не был указан) и выбрать удобное время для посещения медучреждения из доступных.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. По данным Минздрава РТ на 3 февраля, в республике сделали прививку вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек.



Татьяна Демина