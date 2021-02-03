Роспотребнадзор о мошенниках с «ковидными паспортами»: «Документ — это не товар»

В Роспотребнадзоре призвали критически относиться к предложениям в интернете по поводу продажи «ковидных паспортов». Документ никогда не может продаваться в Сети, заметила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«Документ — это не товар, который можно потом вернуть. Поэтому обращаем внимание — не верьте разным предложениям в интернете в части продажи каких-либо документов. Каждая подделка в любом случае всегда всплывет, и за это есть соответствующая ответственность», — прокомментировала Авдонина.

Ранее Роскачество предупредило о новых схемах мошенничества с «ковидными паспортами»: мошенники убеждают людей купить документ, аргументируя, что без него люди будут ограничены в правах. Мошенники убеждают жертву в том, что «ковидные паспорта» уже утверждены и скоро станут обязательными. Они предлагают купить их за несколько тысяч рублей, уверяя, что скоро они станут дороже. В результате жертва отправляет деньги и либо ничего не получает, либо ей отправляют «липовый» документ.

Ольга Плешкова