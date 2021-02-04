ВОЗ призвала жителей России не расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом

Фото: Максим Платонов

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам продолжать соблюдать меры профилактики несмотря на снижение темпов распространения коронавируса.

«Тренд очень хороший, но нужно быть и далее осторожным. И если что-то поменяется, то сразу применять меры», — оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в РФ Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, в целях предотвращения распространения коронавируса соблюдать гигиену, масочный режим должны подавляющее большинство жителей страны.

«Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низких уровней, тогда можем двигаться дальше», — приводит «РИА Новости» слова Вуйнович. Она добавила, что несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, расслабляться россиянам рано.

Фото: Максим Платонов

Отметим, по данным оперштаба на утро 3 февраля в стране с начала пандемии зарегистрировано 3 901 204 случая COVID-19. Суточный прирост составил 16 474 заболевших. При этом у 10% заразившихся за последние сутки болезнь протекает бессимптомно.

Татьяна Демина