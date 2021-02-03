Масочный режим в Татарстане не прекратится до конца эпидсезона — Роспотребнадзор
Вакцина от коронавируса не защищает от заболевания, а защищает от осложнений и летальных исходов, которые, в свою очередь, зависят от внешних факторов, заявила сегодня заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина. Поэтому масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.
«Мы ставим для себя планку до конца марта смотреть, как будет развиваться ситуация, темп прироста, снижение заболеваемости. Затем мы дальше будем думать по ограничениям, хотя сейчас практически все объекты у нас функционируют», — прокомментировала Авдонина.
В Татарстане на 3 февраля привито вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Всего использовано 42,4% из 33 242 комплектов доз вакцины.
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