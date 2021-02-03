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Масочный режим в Татарстане не прекратится до конца эпидсезона — Роспотребнадзор

11:17, 03.02.2021
Масочный режим в Татарстане не прекратится до конца эпидсезона — Роспотребнадзор
Фото: realnoevremya.ru

Вакцина от коронавируса не защищает от заболевания, а защищает от осложнений и летальных исходов, которые, в свою очередь, зависят от внешних факторов, заявила сегодня заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина. Поэтому масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.

Фото: realnoevremya.ru

«Мы ставим для себя планку до конца марта смотреть, как будет развиваться ситуация, темп прироста, снижение заболеваемости. Затем мы дальше будем думать по ограничениям, хотя сейчас практически все объекты у нас функционируют», — прокомментировала Авдонина.

В Татарстане на 3 февраля привито вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Всего использовано 42,4% из 33 242 комплектов доз вакцины.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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