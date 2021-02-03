РФПИ: Евросоюз может одобрить «Спутник V» к применению в феврале — начале марта

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в Евросоюзе решение по вакцине от коронавируса «Спутник V» может быть принято в этом месяце или начале марта.

Он добавил, что заявка на одобрение вакцины, разработанной центром им. Гамалеи, подана в Европейскую медицинскую ассоциацию. «...этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», — передает ТАСС слова Дмитриева.

О том, что РФПИ направил заявку на одобрение отечественной вакцины «Спутник V» в Евросоюзе стало известно конце ноября прошлого года. Тогда Дмитриев заявил, что выход на рынок ЕС будет затруднен в связи со сложной политической обстановкой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем ВОЗ ожидает получить от производителей российской вакцины от COVID-19 дополнительную информацию, которая позволит включить ее в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения.

Отметим, во вторник международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность препарата оценивается теперь в 91,6%.

Татьяна Демина