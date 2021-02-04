Публицист рассказал об удивлении Запада российской вакциной от COVID-19

Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt написал, что Россия смогла удивить Запад вакциной от коронавируса «Спутник V».



По его словам, Россия после запуска Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли в 1957 году «почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения».

«Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами», — приводит слова Шустера «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Также он напомнил о публикации исследования III фазы клинических исследований «Спутника V» в авторитетном медицинском журнале Lancet, в которой доказана эффективность препарата против COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе публикации результатов ее исследования в научном журнале The Lancet. Эффективность препарата оценивается теперь в 91,6%.