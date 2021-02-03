В ВОЗ признали эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала оценку качеству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе публикации результатов ее исследования в научном журнале The Lancet.

«Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая говорит об эффективности вакцины», — передает RT слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович.

Она также обратила внимание, что важную роль в анализе препарата играют заключение Росздравнадзора и технологические возможности производства вакцины.

Напомним, во вторник международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

Эффективность препарата оценивается теперь в 91,6%: «Результаты тестирования показывают устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах участников исследования».

Ранее в ВОЗ сообщили, что ожидают получить дополнительную информацию по российской вакцине от COVID-19, которая позволит включить ее в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения.

Татьяна Демина