Великобритания планирует ввести «карантинные отели» для борьбы с коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Великобритании объявили о намерении ужесточить «антиковидные» ограничения. В ближайшие недели в стране появятся «карантинные отели».

Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок заявил, что ужесточение правил въезда в страну, которое уже обсуждали, состоится. Он поддержал необходимость отправляться за свой счет в данные отели на 10 дней.

Чиновник не стал называть точных дат, но уверен, что через несколько дней карантин будет ужесточен, пишет Daily Mail.

Фото: Максим Платонов (архив)

В правительстве еще планируют обсудить ограничения для въезжающих с территории Южной Африки, Южной Америки, Португалии и ОАЭ.

Также могут быть ужесточены правила по выезду из одной зоны страны в другую, на фоне попыток граждан обойти запрет на путешествия внутри Великобритании.

Ранее Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до 16 февраля в связи с распространением «британского» штамма коронавируса.

