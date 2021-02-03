Меры профилактики от коронавируса снизили заболеваемость заразными инфекциями в Татарстане

В Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости заразными инфекциями, рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«Вот эти инфекции, против которых мерами профилактики являются маски, личная гигиена, изоляция, — они все у нас снизились. Это, во-первых, группа капельных инфекций, скарлатина, это группа кишечных инфекций, норовирусы, ротавирусы. На дизентерию и сальмонеллез, на кишечные инфекции, конечно же, повлияло то, что у нас долгое время были закрыты объекты общественного питания. Снизились и заразные кожные заболевания: чесотка, микроспория и педикулез — это все-таки самоизоляция. Также мы отмечали снижение и туберкулеза, поскольку это тоже воздушно-капельная инфекция», — рассказала Авдонина.



По словам спикера, пока среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Уровень заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями снижается по республике ниже порога на 6,7%.



Ольга Плешкова