В Нижнекамске 88-летний житель сделал прививку от коронавируса

В Нижнекамске десять человек старше 80 лет сделали прививку от СOVID-19, самому старшему из них 88 лет, сообщается на сайте Нижнекамской ЦРМБ.

Пройти вакцинацию от коронавируса планируют 5 160 нижнекамцев, они находятся в листе ожидания. На этой неделе в Нижнекамскую ЦРМБ поступило 2 тыс. доз вакцины от СOVID-19.

Записаться на прививку от коронавируса жители Нижнекамска могут в будние дни с 8.00 до 16.00, позвонив в поликлиники №1 и №2. Запись осуществляется по месту прикрепления полиса ОМС.

По данным республиканского оперштаба, в Татарстане на 3 февраля провакцинированы «Спутником V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек.

Фото: pixhere.com

Напомним, по данным Минздрава РТ, в конце этой — начале следующей недели в Татасртан поступит еще 15 тыс. вакцин «Спутник V». Их распределят по крупным городам и по районам, где значительный лист ожидания.

Татьяна Демина