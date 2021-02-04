Эксперт назвал причины, почему часть людей не заболевает COVID-19

Некоторые люди не заболевают COVID-19, поскольку до этого уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.



По его словам, наличие в организме антител говорит о том, что организм уже встречался с возбудителем болезни. Однако он отметил, что есть часть людей, не восприимчивых к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — приводит его слова «РИА Новости».

По одной из версий, у невосприимчивого к COVID-19 человека может наблюдаться перекрестный иммунитет, то есть эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами. Есть еще предположение — у человека в организме поднялся уровень интерферонов после перенесения ми вирусной инфекции. Третья версия предполагает существование местных элементов иммунитетов и комплексов, мешающих распространению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко