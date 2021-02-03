На КАМАЗе стартовала вакцинация сотрудников от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В подразделениях КАМАЗа началась вакцинация сотрудников. Прививку делают в заводских медпунктах на заводе двигателей и в научно-техническом центре фельдшеры из городских поликлиник, сообщают «Вести КАМАЗа».

Сегодня на заводе двигателей прививку сделают 70 сотрудникам, в НТЦ — 50. Перед прививкой — обязательный допуск терапевта. В целом вакцину хотят получить около 3 500 человек с КАМАЗа.

Фото: mos.ru

В январе гендиректор компании Сергей Когогин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить партию вакцины от коронавируса для предприятия. Вчера в казанском Кремле сообщили, что вакцинацию на КАМАЗе ожидается начать как раз в середине этой недели.

Вчера в Набережные Челны поступило 6 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». На сегодняшний день около 5 тысяч жителей города записались на прививку. Ее можно сделать в поликлиниках №3, 4, 6 и 7, в больницах №2 и 5 и в Госпитале для ветеранов войн.