В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. Об этом информирует оперштаб РТ.

Жертвами COVID-19 стали две женщины 1933 и 1951 годов рождения и трое мужчин 1940, 1959 и 1966 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

Фото: realnoevremya.ru

За весь период в республике зарегистрировали 283 случая смерти от коронавируса.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 85 случаев заболевания коронавирусом. На 3 февраля в республике зарегистрировали 16 302 случая заражения.

