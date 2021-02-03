В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса
В Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. Об этом информирует оперштаб РТ.
Жертвами COVID-19 стали две женщины 1933 и 1951 годов рождения и трое мужчин 1940, 1959 и 1966 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.
За весь период в республике зарегистрировали 283 случая смерти от коронавируса.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 85 случаев заболевания коронавирусом. На 3 февраля в республике зарегистрировали 16 302 случая заражения.
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