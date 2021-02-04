Главное к утру: «КАМАЗ-мастер» в «Вечернем Урганте», ВОЗ признала эффективность «Спутник V»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 февраля.
- Представители команды «КАМАЗ-мастер» стали специальными гостями программы «Вечерний Ургант» в студии Первого канала. Они рассказали об очередной победе на ралли-гонке «Дакар». Гостями студии стали руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин, его заместитель Эдуард Николаев и победитель «Дакара-2021» пилот Дмитрий Сотников.
- В Набережных Челнах на новом кладбище могилы можно будет найти по QR-коду. Специальный электронный сервис по их поиску заработает в ближайшие дни. Чтобы получить QR-код могилы, необходимо обратиться к администрации кладбища. Место захоронения можно узнать также в виртуальном архиве на специальном сайте.
- В Казани возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») на местного жителя. Он сломал позвоночник своему 10-летнему сыну, который заступился за мать. По версии следствия, мужчина был пьян. Между ним и женой возник конфликт, он стал избивать супругу. Мальчик заступился за мать, а отец ударил его в грудь, что привело к компрессионному перелому позвоночника.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе публикации результатов ее исследования в научном журнале The Lancet. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, публикация, говорящая об эффективности вакцины, приветствуется в организации. Эффективность препарата оценивается теперь в 91,6%.
- В Казани в четвертый раз пройдет донорская акция «Андрей», приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Сдать кровь можно 4 и 5 февраля с 8.00 до 12.00 в Республиканском центре крови. Донорами крови могут стать лица старше 18 лет, с весом более 55 кг и не имеющие противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сообщается на сайте Республиканского центра крови.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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