Команда «КАМАЗ-мастер» побывала в гостях «Вечернего Урганта»

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Представители команды «КАМАЗ-мастер» стали специальными гостями программы «Вечерний Ургант» в студии Первого канала. Они рассказали об очередной победе на ралли-гонке «Дакар».

Гостями студии стали руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин, его заместитель Эдуард Николаев и победитель «Дакара-2021" пилот Дмитрий Сотников.

Во время программы представители команды также анонсировали выход на экраны сериала про пилотов «КАМАЗа» от режиссера Федора Бондарчука.

Напомним, ранее музыкальным гостем 2 февраля в шоу-программе «Вечерний Ургант» стал петербургско-казанский дуэт «Аигел» с альбомом «Пыяла» («Стекло»), вышедшим в декабре.