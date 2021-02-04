В Казани возбудили уголовное дело на мужчину, сломавшего позвоночник ребенку, который заступился за мать

В Казани возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») на местного жителя. Он сломал позвоночник своему 10-летнему сыну, который заступился за мать.

По версии следствия, 38-летний пьяный мужчина 15 января пришел к своей жене, у них возник конфликт. Подозреваемый стал избивать женщину, за нее заступился ребенок. Мужчина ударил мальчика ногой в грудь, что привело к компрессионному перелому позвоночника.

Следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении злоумышленника под стражу, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В прошлом году в Татарстане возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») в отношении матери, которая избила своего ребенка в подъезде многоквартирного дома. Следователям женщина заявила: избила ребенка за то, что он без спроса забрал у ее сожителя планшетный компьютер и спрятал его.

Татьяна Демина