На новом кладбище в Набережных Челнах могилу можно будет найти по QR-коду

В Набережных Челнах на новом кладбище могилы можно будет найти по QR-коду. Специальный электронный сервис по их поиску заработает в ближайшие дни.

Чтобы получить QR-код могилы необходимо обратиться к администрации кладбища. Место захоронение можно узнать также в виртуальном архиве на специальном сайте, пишут «Челнинские известия».



По словам директора кладбища Ришата Шайхулова, скоро установят указатели с номерами секторов, рядов и могил. «Код переводит пользователя на сайт, где, забив дату захоронения и имя покойного, по геолокации можно установить точное место его захоронения», — рассказал он о работе системы поиска.

Новое кладбище площадью 40 гектар заработало в начале этого года. На его территории уже произвели более 70 захоронений.

Напомним, о том, что в Набережных Челнах появится новое кладбище рядом с действующим «Молодежным», на котором уже не хватало мест для захоронений, стало известно осенью 2019 года.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что первой в республике проект по поиску захоронений реализовала Казань. Необходимую могилу на казанском кладбище можно найти в виртуальном архиве.



Татьяна Демина