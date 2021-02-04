В Казани пройдет донорская акция ко Всемирному дню борьбы против рака

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в четвертый раз пройдет донорская акция «Андрей», приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Сдать кровь можно 4 и 5 февраля с 8:00 до 12:00 в Республиканском центре крови.

Донорами крови могут стать лица старше 18 лет, весом более 55 кг и не имеющие противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сообщается на сайте Республиканского центра крови.

Отмечается, что ежегодно с 2018 года в акции принимают участие около 250 жителей Казани. За 2 дня ее проведения удается собрать примерно 100 литров крови и ее компонентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году донорская акция «Андрей» пройдет также в Йошкар-Оле и Волгограде.

В сентябре в донорской акции осенней «Недели добра» 154 жителя Казани стали донорами крови в Республиканском центре крови. В общей сложности они сдали сдали 69,3 литра крови.



Татьяна Демина