Главное к утру: приговор Навальному, диалог США и Германии по «Северному потоку — 2»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 3 февраля:
- В Москве городской суд огласил приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному: ходатайство ФСИН удовлетворено, условный срок 3,5 года по делу «Ив Роше» заменен на реальный. Ему зачли срок, проведенный под домашним арестом. До вступления приговора в законную силу Навальный будет содержаться под стражей.
- В Татарстане на 91-м году жизни умер работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда Галимзян Хазиев. В 1971 году его бригада добилась самой высокой годовой проходки и досрочно выполнила задание восьмой пятилетки. Хазиев был награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, медалью «За доблестный труд». Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный нефтяник ТАССР».
- Новая администрация США сообщила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона готова обсудить снятие санкций в том случае, если Берлин предоставит предложения, которые снимут опасения Вашингтона по поводу газопровода. США хотят не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры и предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа.
- В Казанском федеральном университете стартовала вакцинация сотрудников от коронавируса. Прививку делают в университетской клинике КФУ по утвержденному плану-графику. Уже более 950 сотрудников университета решили пройти вакцинацию.
- Россия возобновляет авиасообщение с другими странами, ограниченное на фоне распространения коронавируса, еще из двух городов — Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Решение о возобновлении перелетов из международных аэропортов принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19 с учетом эпидобстановки.
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