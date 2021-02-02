Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух регионов

Россия возобновляет авиасообщение с другими странами, ограниченное на фоне распространения коронавируса, еще из двух городов — Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

Решение о возобновлении перелетов из международных аэропортов принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19 с учетом эпидобстановки, сообщает ТАСС.

С 8 февраля международное авиасообщение в России будет осуществлять также из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что с 27 января Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами — Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. С 8 февраля из Москвы будут доступны полеты в Грецию и Сингапур.



Отметим, в связи с распространением «британского» штамма коронавируса Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до 16 февраля.



Татьяна Демина