В Татарстане умер Герой Социалистического Труда Галимзян Хазиев

Сегодня в Татарстане на 91-м году жизни умер работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда Галимзян Хазиев. В 1971 году его бригада добилась самой высокой годовой проходки и досрочно выполнила задание восьмой пятилетки.

«Коллеги с огромным уважением относились к Г.М. Хазиеву, считая его гордостью нефтяной промышленности России и Татарстана, ярким примером для молодежи и подрастающего поколения», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте президента Татарстана.

Хазиев был награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, медалью «За доблестный труд» и др. Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный нефтяник ТАССР».

«Особенностью профессиональной деятельности бурового мастера Г.М. Хазиева был тщательный подготовительный процесс бурения, высокое качество работы и дисциплина в коллективе», — гласит некролог, подписанный первыми лицами Татарстана.

Татьяна Демина