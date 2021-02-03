В КФУ приступили к вакцинации сотрудников от коронавируса

В Казанском федеральном университете стартовала вакцинация сотрудников от коронавируса. Прививку делают в Университетской клинике КФУ по утвержденному плану-графику.

Уже более 950 сотрудников университета решили пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает медиапортал КФУ. Каждые полчаса в Униклинике вакциной «Спутник V» прививают пять человек.

«Ранее, 15 января, мы приступили к вакцинации медицинских работников: первым компонентом было привито 90 человек, вторым начнем прививать 5 февраля», — рассказала заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Униклиники КФУ Ляйля Мурадимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе сотрудники КФУ рассказали, как перенесли COVID-19. Они предупредили, что коронавирус может повлечь за собой тяжелые последствия.

Также заместитель главврача по медчасти, руководитель терапевтического отделения униклиники КФУ Эмма Мухаметшина сообщила, что среди тяжелых последствий у пациентов, переболевших COVID-19, могут наблюдаться депрессия, нейроковид, панкреатиты, язвы и поражение печени.



Татьяна Демина