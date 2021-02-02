СМИ: США заявили о готовности снять санкции против «Северного потока — 2»

Новая администрация США сообщила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.



Американская сторона готова обсудить снятие санкций в том случае, если Берлин предоставит предложения, которые снимут опасения Вашингтона по поводу газопровода. США хотят не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры и предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа.

Вопрос реализации проекта должен быть увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Президент США Джо Байден может снять санкции, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы.



Газета, ссылаясь на источники, пишет, что немецкая сторона должна предоставить пакетное решение. Германия пока не сообщила о каких-либо уступках, однако выразила готовность к диалогу.



Ранее Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России оппозиционера Алексея Навального. От ЕС требуется «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2» и усилить ограничительные меры против Москвы.



Ранее США ввели санкции против судна «Фортуна», которое участвует в завершении строительства трубопровода «Северного потока — 2», а также в отношении владеющей им компании «КВТ-Рус». В Совфеде РФ заявили, что эти ограничительные меры никак не смогут повлиять на процесс строительства.



Татьяна Леухина