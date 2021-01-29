Главное к утру: Татарстан ждет 70 тыс. доз вакцины и когда отменят масочный режим
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро пятницы, 29 января.
- В Татарстан в ближайшее дни поступит около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего до конца февраля в республику поступит еще около 190 тыс. доз препарата. Вакцина будет направлена и на предприятия.
- Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин призвал власти регионов продолжить работу по недопущению роста цен на стройматериалы. Властям регионов нужно «активно взаимодействовать с региональными представительствами ФАС», выразил мнение вице-премьер.
- В 2020 году из шести татарстанских городов поступило больше всего обращений о необходимости оказания помощи одиноким пенсионерам: из Казани (72), Набережных Челнов (33), Лениногорска (15), Зеленодольска (14), Бугульмы и Нижнекамска (по 12). Всего звонки поступали из 20 районов республики.
- В Роспотребнадзоре допустили отмену масочного режима в 2021 году. По мнению главы ведомства Анны Поповой, надежда обоснована тем, что «мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и тем, что мы прививаемся».
- Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. 2 января у Ланового и его жены диагностировали коронавирус.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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