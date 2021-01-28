Хуснуллин призвал власти регионов контролировать ситуацию с ценами на стройматериалы
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин призвал власти регионов продолжить работу по недопущению роста цен на стройматериалы. Об этом пишет ТАСС.
Властям регионов нужно «активно взаимодействовать с региональными представительствами ФАС», выразил мнение вице-премьер.
Как выяснило ранее «Реальное время», в середине января в Татарстане взлетели цены на древесину — на 12—25% в зависимости от ассортимента и вида изделий. Скачок произошел в нехарактерное время: обычно к зиме цены на этот материал падают вместе со спросом, а растут к лету — в сезон. Негативный тренд эксперты связывают с резким дефицитом сырья.
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