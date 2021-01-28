Новости общества

22:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстан в ближайшее время поступит около 70 тысяч доз вакцины от COVID-19

21:23, 28.01.2021
В Татарстан в ближайшее время поступит около 70 тысяч доз вакцины от COVID-19
Фото: tatarstan.ru

В Татарстан в ближайшее дни поступит около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего до конца февраля в республику поступит еще около 190 тыс. доз препарата. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Вакцина будет направлена и на предприятия.

— Некоторые промышленные предприятия попросили, чтобы часть вакцины была предоставлена им, чтобы они смогли организовано сделать прививки сотрудникам непосредственно на предприятиях. Этот запрос будет исполнен, — сообщила Галимова.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ

На сегодняшний день вакциной «Спутник V» вакцинированы 12 610 татарстанцев, из них вторую дозу получили 2 463 человека. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Медики использовали 93,8%.

Сегодня президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что от коронавируса в стране нужно привить около 70 млн человек. Таким образом, он указал на необходимость сохранять темпы производства вакцины «Спутник V», несмотря на опережение плана.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем