В Татарстан в ближайшее время поступит около 70 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Татарстан в ближайшее дни поступит около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего до конца февраля в республику поступит еще около 190 тыс. доз препарата. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Вакцина будет направлена и на предприятия.

— Некоторые промышленные предприятия попросили, чтобы часть вакцины была предоставлена им, чтобы они смогли организовано сделать прививки сотрудникам непосредственно на предприятиях. Этот запрос будет исполнен, — сообщила Галимова.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ

На сегодняшний день вакциной «Спутник V» вакцинированы 12 610 татарстанцев, из них вторую дозу получили 2 463 человека. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Медики использовали 93,8%.



Сегодня президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что от коронавируса в стране нужно привить около 70 млн человек. Таким образом, он указал на необходимость сохранять темпы производства вакцины «Спутник V», несмотря на опережение плана.