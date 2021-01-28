Омбудсмен Татарстана назвала города, где одинокие пенсионеры нуждаются в помощи больше всего

В 2020 году из шести татарстанских городов поступило больше всего обращений о необходимости оказания помощи одиноким пенсионерам: из Казани (72), Набережных Челнов (33), Лениногорска (15), Зеленодольска (14), Бугульмы и Нижнекамска (по 12). Об этом сообщила омбудсмен РТ Сария Сабурская.

Всего звонки поступали из 20 районов республики. В систему ГЛОНАСС+112 татарстанцы направили 213 обращений о необходимости оказания срочной помощи одиноким пенсионерам.

В Татарстане в прошлом году 3 682 человека из 13 районов были охвачены системой долговременного ухода.

В республике за время пандемии волонтеры кол-центра «Мы поможем» помогли 20 тысячам одиноким пенсионерам.



Татьяна Леухина