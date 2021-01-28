В Роспотребнадзоре допустили отмену масочного режима в 2021 году

В 2021 году люди смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом и, во-вторых, мы прививаемся», — сказала она в интервью Первому каналу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Антитела к COVID-19 в среднем выработались примерно у 20—25% россиян, уточнила Попова.

Сегодня президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что от коронавируса необходимо привить около 70 млн человек.



Татьяна Леухина