Итоги дня: приговор солдату Шамсутдинову, взрыв в Багдаде, дело о призывах к беспорядкам в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 21 января.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по факту распространения призывов к массовым беспорядкам на несогласованной уличной акции 23 января. Уголовное дело возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки». В соцсетях пользователей призывали присоединиться к несогласованному шествию, объясняли, как скрыть лица и оказывать сопротивление подручными средствами при возможном задержании. За посты с призывами к участию в акции Роскомнадзор намерен оштрафовать шесть соцсетей.
- На сдерживание цен на муку и хлеб в регионах правительство России выделит 4,5 млрд рублей. Деньги позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию продукции.
- Гендиректором телеканала «Татарстан 24» назначен главный редактор «РБК Татарстан» и советник руководителя аппарата президента РТ Андрей Кузьмин.
«Собственно, сегодня у меня назначение гендиректором «Татарстан 24», — сказал он корреспонденту «Реального времени».
- В четверг в Багдаде подорвали себя два террориста-смертника. По последним данным, в результате взрыва погибло не менее 32 человек, ранено свыше сотни. Взрывные устройства привели в действие на оживленном торговом рынке на площади Тайаран в центре иракской столицы.
- Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован в одну из больниц Москвы. Спортсмен находится в клинической больнице №52, которая специализируется на лечении больных коронавирусом. Сообщается, что он чувствует себя хорошо и не испытывает каких-либо критических проблем.
- Первый замминистра экономического развития Михаил Бабич стал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Другим документом Бабичу присвоили звание генерал-майора.
- Валовой суммарный доход самозанятых Татарстана увеличился до 16,8 млрд рублей, сообщили сегодня в Минэкономики республики. Число самозанятых в Татарстане к этому времени превысило 100 тысяч человек.
- ПСО «Казань» попросило заключить мировое соглашение с ОЭЗ «Иннополис» по миллиардным искам. На заседаниях по двум искам, в том числе по самому крупному, на 1,26 млрд рублей, представитель строительной компании озвучил намерение заключить мировое соглашение с истцом. Для этого он попросил суд отложить рассмотрение дела.
- Прокуратура Казани вынесла представление ООО «Зооцентр», которое осуществляет деятельность по отлову безнадзорных собак в приют, содержанию и регулированию численности животных и возвращению их в среду обитания.
Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения в приюте. Нарекания вызвала и деятельность бригады по отлову животных.
- В Венгрии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это первая страна в Евросоюзе, которая одобрила применение вакцины из РФ. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
- В Набережных Челнах управляющие компании предложили отказаться от мусоропроводов в жилых домах. По словам заместителя руководителя исполкома Ильи Зуева, сделать это могут только с согласия собственников. При этом он добавил, что со временем горожанам все равно придется научиться сортировать мусор, и чем раньше это случится, тем лучше.
- Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от российских властей освободить оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа
- В казанском Кремле ответили на вопрос о поступлении вакцины от коронавируса на предприятия республики. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, вакцину получат те предприятия, где на нее поступил запрос. Что касается запроса КАМАЗа, то вакцинацию там планируют начать в середине следующей недели.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила, почему она не поддерживает закон о домашнем насилии. По ее словам, все необходимые меры для борьбы с этой проблемой в российском законодательстве уже есть.
- С 22 января в Москве снимается ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. С завтрашнего дня в Москве к привычному режиму работы вернутся музеи, библиотеки и выставочные залы. Заполняемость на культурно-досуговых, просветительских, спортивных и иных развлекательных мероприятиях увеличат до 50%.
- Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье. На совещании по экономическим вопросам он обратил внимание на то, что в регионах растут цены на недвижимость и не хватает доступных вариантов квартир. Он заявил, что рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет».
- В Госсобрании Мордовии прокомментировали задержание депутата Брыкова. На запрос «Реального времени» там ответили, что Вячеслав Брыков является депутатом республиканского парламента на непостоянной основе.
- Срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых своих сослуживцев в Забайкалье, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 года. Семьям погибших присудили компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.
- В Татарстане снизилось число выданных кредитных карт. В 2020 году в республике выдали 38,8 тыс. кредитных карт, что на 9% меньше 2019 года, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
- Лучшей управляющей компанией Казани, по мнению жителей города, является УК «ЖКХ Танкодром». Худшей же названа УК «Территория комфорта». Рейтинг казанских УК по итогам 2020 года составило агентство «ПромРейтинг» на основе опроса жителей татарстанской столицы.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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