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В Набережных Челнах предложили ликвидировать мусоропроводы в домах

14:28, 21.01.2021 2
В Набережных Челнах предложили ликвидировать мусоропроводы в домах
Фото: commons.wikimedia.org / Andrej

В Набережных Челнах управляющие компании предложили отказаться от мусоропровода в жилых домах. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

По его словам, сделать это могут только с согласия собственников. При этом он добавил, что со временем горожанам все равно придется научиться сортировать мусор, и чем раньше это случится, тем лучше.

Также Зуев рассказал, как рассчитывается тариф за вывоз мусора.

Фото: nabchelny.ru

«Тариф рассчитывается по следующей формуле: 456 рублей 62 копейки умножаются на норматив либо с человека в год, это для жителей индивидуальных домов, либо для многоквартирных домов. То есть либо на 2,36 куб. метра, либо на 2,56 куб. метра, и делится на 12 — количество месяцев в году. Таким образом получается сумма. Для многоквартирных домов она составляет 89 рублей 80 копеек в месяц», — пояснил он.

Ранее спецпредставитель президента предложил заварить все мусоропроводы в российских многоэтажках.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:27
    Посмотрите что в Казани творится без мусоропроводов - по середине дворов большая вонючая свалка с кучей крыс и стаями ворон и голубей, которые это все растаскивают. Это просто жесть, крыс после этого расплодилось еще больше.
    Это же очевидно, что никто не построит нормальные закрытые площадки с контейнерами достаточной вместительностью (про сортировку молчу вообще)...
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  • Анонимно 15:30
    Маме 82 года, живет в доме без мусоропровода, езжу к ней в другой конец города, в том числе чтобы донести мусор до контейнеров, которые установлены, минуточку, через два дома. В этой организации бесит все - старики не могут быстренько вынести мусор ( а как быть одиноким?!), если поднакопится - тащить в такую даль тяжело ( а у кого ремонт - рулоны старых обоев, двери, унитазы нести туда же?!),идешь по улице с вонючим пакетом и все оглядываются. Это трындец, а не инициатива. Лучше в рамках капремонта закупить и установить мусоропроводы с функцией самоочищения, раздельного сбора мусора. Да, дорого, но не дороже ваших бойлеров и индивидуальных тепловых пунктов, которые на горе народу установили за его же деньги.
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