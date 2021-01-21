В Набережных Челнах предложили ликвидировать мусоропроводы в домах

В Набережных Челнах управляющие компании предложили отказаться от мусоропровода в жилых домах. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

По его словам, сделать это могут только с согласия собственников. При этом он добавил, что со временем горожанам все равно придется научиться сортировать мусор, и чем раньше это случится, тем лучше.

Также Зуев рассказал, как рассчитывается тариф за вывоз мусора.

Фото: nabchelny.ru

«Тариф рассчитывается по следующей формуле: 456 рублей 62 копейки умножаются на норматив либо с человека в год, это для жителей индивидуальных домов, либо для многоквартирных домов. То есть либо на 2,36 куб. метра, либо на 2,56 куб. метра, и делится на 12 — количество месяцев в году. Таким образом получается сумма. Для многоквартирных домов она составляет 89 рублей 80 копеек в месяц», — пояснил он.



Ранее спецпредставитель президента предложил заварить все мусоропроводы в российских многоэтажках.



Ольга Плешкова