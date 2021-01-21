Аналитики назвали лучшие и худшие УК Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Лучшей Управляющей компанией Казани, по мнению жителей города, является УК «ЖКХ Танкодром». Худшей же названа УК «Территория комфорта».

Рейтинг казанских УК по итогам 2020 года составило агентство «ПромРейтинг» на основе опроса жителей татарстанской столицы. Для этого им задавались вопросы о скорости и качестве реагирования компаний на заявки, об общении с представителями УК, удовлетворенности работой компании, претензиях и так далее.

Десятка лучших УК в рейтинге выглядит следующим образом:

Указаны и десять худших компаний:

Напомним, 2021 год начался с резкого повышения коммунальных платежей, что вызвало недовольство многих татарстанцев своими управляющими компаниями. «Реальное время» уже писало о казанце, проведшем собственное расследование и утверждающим, что его УК перекладывает плату за отопление коммерческих площадей на жильцов дома.

Евгений Калашников