Детский омбудсмен Татарстана рассказала о своем отношении к закону о домашнем насилии
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила, почему она не поддерживает закон о домашнем насилии. По ее словам, все необходимые меры для борьбы с этой проблемой в российском законодательстве уже есть.
«Я согласна полностью с вами в том, что государство должно содержать эти [кризисные] центры. Но согласитесь, что для того, чтобы выделять деньги на их постройку и содержание, вовсе не обязательно принимать закон, который просто-напросто наших мужчин уважаемых и дорогих полностью отвратит от желания вступать в брак», — сказала Волынец в интервью изданию «Площадь Свободы».
Также она отметила, что появление нового закона не заставит полицейских заниматься случаями домашнего насилия, если они отказываются делать это сейчас.Общество Татарстан
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