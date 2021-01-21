Детский омбудсмен Татарстана рассказала о своем отношении к закону о домашнем насилии

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила, почему она не поддерживает закон о домашнем насилии. По ее словам, все необходимые меры для борьбы с этой проблемой в российском законодательстве уже есть.

«Я согласна полностью с вами в том, что государство должно содержать эти [кризисные] центры. Но согласитесь, что для того, чтобы выделять деньги на их постройку и содержание, вовсе не обязательно принимать закон, который просто-напросто наших мужчин уважаемых и дорогих полностью отвратит от желания вступать в брак», — сказала Волынец в интервью изданию «Площадь Свободы».

Также она отметила, что появление нового закона не заставит полицейских заниматься случаями домашнего насилия, если они отказываются делать это сейчас.