Число самозанятых в Татарстане превысило 100 тысяч

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане в конце 2020 года количество самозанятых превысило 100 тысяч. По состоянию на 11 января 2021 года в республике зарегистрировано в качестве самозанятых 102 435 человек. Их валовой суммарный доход увеличился до 16,8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре 2020 года Министерство экономики РТ запустило микрозаем «Самозанятые». Он разработан для физлиц, которые не являются ИП и платят налог на профессиональный доход. Для них доступно до 500 тыс. рублей под 6% годовых на срок от 3 до 24 месяцев на любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для осуществления деятельности, доход от которой облагается «Налогом на профессиональный доход». При этом Гарантийный фонд РТ предоставляет поручительство в размере до 50% от суммы микрозайма, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее в России предложили возмещать налоги, уплаченные несовершеннолетними предпринимателями, эти средства они могут потратить на образование по достижении 18 лет.



Татьяна Леухина