В Татарстане стали выдавать меньше кредитных карт

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В Татарстане снизилось число выданных кредитных карт. В 2020 году в республике выдали 38,8 тыс. кредитных карт, что на 9% меньше 2019 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В рейтинге регионов Татарстан занял седьмое место по числу выданных кредитных карт. Больше всего кредиток выдали в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Пятерку замыкают Башкирия и Санкт-Петербург.

Всего в 2020 году в России выдали 8,15 млн кредитных карт, что на 26% меньше показателя предыдущего года.



Ранее сообщалось, что выдача потребкредитов в Татарстане за год сократилась на 28,4%.



Ольга Плешкова