Боец ММА Федор Емельяненко госпитализирован в больницу
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован в одну из больниц Москвы, сообщают источники «РИА Новости».
Спортсмен находится в клинической больнице №52, которая специализируется на лечении больных коронавирусом.
По данным ТАСС, спортсмен чувствует себя хорошо и не испытывает каких-либо критических проблем.
Напомним, в конце августа скончался тренер Владимир Воронов, тренировавший Емельяненко. Причиной смерти специалиста стали осложнения, вызванные коронавирусом.Спорт
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