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Боец ММА Федор Емельяненко госпитализирован в больницу

15:39, 21.01.2021
Боец ММА Федор Емельяненко госпитализирован в больницу
Фото: eurosport.ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован в одну из больниц Москвы, сообщают источники «РИА Новости».

Спортсмен находится в клинической больнице №52, которая специализируется на лечении больных коронавирусом.

По данным ТАСС, спортсмен чувствует себя хорошо и не испытывает каких-либо критических проблем.

Федор Емельяненко. Фото: eurosport.ru

Напомним, в конце августа скончался тренер Владимир Воронов, тренировавший Емельяненко. Причиной смерти специалиста стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Спорт
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