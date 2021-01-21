Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины «Спутник V»

Фото: Минздрав РФ

В Венгрии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это первая страна в Евросоюзе, которая одобрила применение вакцины из РФ, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии. По такой же схеме «Спутник V» зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат уже зарегистрирован в России и Белоруссии.

Фото: Минздрав РФ

«Венгрия — первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины «Спутник V» и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V».



Ольга Плешкова