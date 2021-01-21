В Госсобрании Мордовии прокомментировали задержание депутата Брыкова

В Госсобрании Мордовии сообщили «Реальному времени», что Вячеслав Брыков является депутатом республиканского парламента на непостоянной основе. Там прокомментировали его задержание по делу о взятках.

«По информации СУ СК РФ по Республике Мордовия, 18.01.2021 в отношении Брыкова В.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере», — прим. ред.). Иной информацией о проводимых в отношении Брыкова В.В. следственных мероприятиях Государственное собрание РМ не располагает», — сообщила пресс-служба Госсобрания Мордовии.

Напомним, накануне силовики Мордовии завели уголовное дело на экс-министра экономики республики Владимира Мазова, депутата и бизнесмена Вячеслава Брыкова, а также бывшего председателя регионального Нацбанка Александра Тренькина. Следствие полагает, что Брыков передал Тренькину взятку в размере 7 млн рублей.