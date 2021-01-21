Прокуратура Казани вынесла представление ООО «Зооцентр» за ненадлежащий отлов и содержание собак

Прокуратура Казани вынесла представление ООО «Зооцентр», который осуществляет деятельность по отлову безнадзорных собак в приют, содержанию и регулированию численности животных и возвращению их в среду обитания.

Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения в приюте: у собак не было индивидуальных мисок и поилок, не было доступа к воде — зимой им вместо воды давали снег. Поступившие животные содержатся в неотапливаемом открытом вольере, учет их не налажен. Также на вольерах нет табличек с номерами и кличками животных.

Нарекания вызвала и деятельность бригады по отлову животных. В спецавтомобиле для транспортировки собак не было питьевой воды, намордников. В бригаде не было ветеринара, а в авто не было аптечки для оказания помощи пострадавшим в процессе отлова людям и животным, не было намордников. В машине не было окна для доступа света. Сами сотрудники работали без надписей на спецодежде с названием и номером телефона организации, не было информации, что сотрудники бригады не состоят на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Приют не размещал в интернете информацию о поступивших животных. Также специалисты обнаружили во время проверки в вольере труп щенка, однако выяснили, что причиной его смерти стал токсокароз (сильная степень инвазии).

Надзорное ведомство считает, что выявленные нарушения говорят о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками приюта и отсутствии контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководителя организации. Прокуратура внесла в адрес директора представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Также на руководителя приюта возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Ранее «Реальное время» разбиралось, почему во многих районах республики прекратились отловы бродячих собак, как исполкомы заключают контракты с подрядчиками с «бумажными» помещениями для передержки и как на самом деле работает прописанная в законе схема отлова, стерилизации и возвращения бесхозяйных собак в места постоянного обитания.



Ольга Плешкова